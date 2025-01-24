В Нижневартовске при ДТП пострадали два пассажира

Вчера, 23 января, в Нижневартовске столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, 29-летний водитель «Mitsubishi» не уступил дорогу автомобилю «BMW» и столкнулся с ним, сообщает ГАИ Югры.

«23 января 2025 года около 18:50 на улице Рябиновый переулок, 29-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с «BMW», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали две пассажирки «Mitsubishi».