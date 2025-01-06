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​Непотушенная сигарета привела к смерти вартовчанина

В ХМАО из-за неосторожности при курении загорелась квартира

​Непотушенная сигарета привела к смерти вартовчанина
Фото: «Дежурный по городу Нижневартовск» / vk.com

Вчера, 5 января, в поселке Дивный в Нижневартовске загорелась квартира. Причиной стала неосторожность при курении. На месте возгорания спасатели обнаружили тело мужчины, говорится в телеграм-канале «Дежурный по городу Нижневартовск».

«Нижневартовск, поселок Дивный, улица Молодежная, 5. В результате пожара в двухкомнатной квартире, расположенной во втором подъезде, на первом этаже повреждены мебель, личные вещи, внутренняя отделка квартиры на площади 24 кв. м. Обнаружено тело мужчины 01.01.1963 года рождения. Эвакуировано три человека. Причина – неосторожность при курении, ущерб устанавливается», – указали в сообщении.

Пожарные спасли имущество на сумму полтора миллиона рублей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 13:44, просмотров: 289, комментариев: 0
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