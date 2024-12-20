В ХМАО столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Накануне, 19 декабря, в Нижневартовске невнимательная женщина за рулем «Nissan» не уступила дорогу и врезалась в «Chevrolet». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«19 декабря около 16:45 в городе Нижневартовск, 39-летняя женщина, управляя «Nissan», по предварительным данным, при повороте налево на зеленый сигнал светофора, не предоставила преимущество и допустила столкновение с «Chevrolet», под управлением 32-летнего мужчины», – передают в источнике.

В результате аварии оба водителя получили травмы.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, три человека получили травмы.