Почта Деда Мороза открылась в автобусах Нижневартовска

В автобусах Нижневартовска появились почтовые ящики, куда жители города могут опустить письмо Деду Морозу с новогодними пожеланиями. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на перевозчика «Домтрансавто».

«Ящики установили в автобусах маршрутов №9 и №13. Письма перевозчик будет перенаправлять в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. Там сказочный персонаж обязательно прочитает все послания, а некоторым адресатам пришлет ответы. Для этого на конверте важно указать верный обратный адрес», – передают в источнике.

Кроме того, Дед Мороз поделится с перевозчиком тремя самыми заветными желаниями юных вартовчан, которые будут исполнены в 2025 году.

Почтовые ящики будут работать до 14 января.