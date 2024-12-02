Власти Нижневартовска не выделили деньги на праздничный салют в новогоднюю ночь

В Нижневартовске жители останутся без фейерверков в новогоднюю ночь, так как власти не выделили на это средства. Об этом рассказали в управлении культуры администрации города изданию NV86.ru.

«В новогоднюю ночь салют не запланирован. Средства в бюджете не были запланированы и не были предусмотрены», ‒ рассказали в пресс-службе мэрии.

Некоторые местные жители сильно расстроились, узнав такую новость.

Редакция siapress.ruнаправила запрос в администрацию Сургута с просьбой уточнить, ждать ли горожанам праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.