В Нижневартовске задержали пособника дистанционных мошенников

В Нижневартовске полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 30-летнего мужчину, который помогал дистанционным мошенникам обманывать людей по всей стране. Он отвечал за техническую поддержку call-центра, с помощью которого аферисты выманивали деньги у своих жертв, рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли шесть sim-боксов, 14 телефонов, ноутбук, три банковские карты, более 1 300 sim-карт от разных операторов, камеры видеонаблюдения и другое оборудование. Среди изъятого − sim-карта, использованная при попытке обмануть пенсионера из Башкирии на 600 тысяч рублей в июне 2024 года. Тогда перевод предотвратил сын потерпевшего.

«Подозреваемый нашел в Интернете объявление о работе, после чего работодатель предоставил специализированное оборудование. Задержанный поддерживал работу технических устройств и производил смену sim-карт для устойчивой работы call-центра. За помощь дистанционным мошенникам он получал денежное вознаграждение», − говорится в публикации.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество в крупном размере и неправомерном доступе к компьютерной информации. Подозреваемого арестовали.

Изъятые телефоны и sim-карты связаны с более чем 40 делами о мошенничестве, жертвами которых стали жители разных регионов России. Полицейские продолжают расследование.