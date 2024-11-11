В Нижневартовском районе водитель превысил скорость и попал в ДТП

Вчера, 10 ноября, в Нижневартовском районе столкнулись отечественный и зарубежный автомобили. По предварительной информации, 27-летний водитель «Mitsubishi» превысил скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», сообщает ГАИ Югры.

«10 ноября 2024 года около 06:55 на 40 км автодороги «Нижневартовск-Радужный» в Нижневартовском районе, 27-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным, превысил допустимую скорость движения, не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ГАЗ», ‒ говорится в сообщении.

В ДТП оба водителя и два пассажира иномарки получили травмы.

Всего за прошедшие выходные на дорогах Югры зарегистрировали девять ДТП, в которых четыре человека погибли, включая ребенка, а 14 ‒ получили травмы.