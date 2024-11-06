В Нижневартовске водитель спровоцировал ДТП с грузовиком и четырьмя «ГАЗ»

Вчера, 5 ноября, на автодороге «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе произошло массовое ДТП. По предварительной информации, 20-летний водитель «ГАЗ 1724» при обгоне столкнулся с «МАН», а также встречными «ГАЗ 1724» и «ГАЗ 2747», сообщают ГАИ Югры.

«5 ноября около 18:20 на 179 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе 20-летний водитель «ГАЗ 1724», по предварительным данным, совершая обгон, допустил касательное столкновение с движущимся в попутном направлении «МАН», а также встречными «ГАЗ 1724» и «ГАЗ 2747». От удара автомобиль «ГАЗ 1724», под управлением 45-летнего водителя допустил столкновение с движущимся во встречном направлении «ГАЗ 2834», под управлением 20-летнего водителя», – указали в сообщении.

В ДТП пострадали двое: 32-летний водитель «ГАЗ 2747» и 25-летний пассажир виновника аварии.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых четыре человека получили травмы.