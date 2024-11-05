Медики Нижневартовска получили современный аппарат для лечения почек

Врачи БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» расширили методы лечения пациентов с заболеваниями почек благодаря новым современным аппаратам гемодиализа. Об этом говорится на сайте Депздрава Югры.

«Гемодиализ или «искусственная почка» ‒ это жизненно важная медицинская процедура, которая необходима для выведения токсичных продуктов метаболизма, удаления некоторых ядовитых веществ, коррекции кислотно-щелочного баланса и устранения избытка жидкости из организма. Это особенно важно для пациентов с острыми или хроническими заболеваниями почек, чьи органы не могут выполнять эти функции самостоятельно», ‒ указали в сообщении.

Диализ не может полностью вылечить заболевание, которое привело к поражению почек. Главная его задача ‒ заместить потерянные функции этих органов и продлить жизнь пациентов на несколько лет.

«Сейчас мы используем два аппарата для гемодиализа в отделении анестезиологии и реанимации. Однако уже с начала 2025 года в больнице начнут функционировать два новых диализных зала, рассчитанные на 12 мест. Это позволит удовлетворить потребности более 150 пациентов в год, которые ранее были вынуждены ездить на процедуры в другие учреждения», ‒ прокомментировала врач-нефролог отделения эндокринологии Асель Искакова.

Кроме того, клиническая больница Нижневартовска продолжает стремиться к совершенствованию медицинской помощи и улучшению здоровья горожан через внедрение передовых технологий и методик лечения.