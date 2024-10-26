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​В ХМАО в массовом ДТП погиб семилетний ребенок

В Нижневартовске при столкновении трех автомобилей погиб ребенок

​В ХМАО в массовом ДТП погиб семилетний ребенок
Фото: Госавтоинспекция Югры / t.me

Сегодня, 26 октября, в Нижневартовске при массовом ДТП погиб ребенок. По предварительной информации, водитель «Мазда» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями «Хонда» и «Митцубиси». От удара «Митцубиси» съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция Югры в своих соцсетях.

«26 октября 2024 года около 11 часов 39 минут на Восточном объезде, по предварительной информации, водитель автомобиля «Мазда», по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где касательно столкнулся с автомобилями «Хонда» и «Митцубиси», которые двигались во встречном направлении. От удара «Митцубиси» выехал за пределы проезжей части, в придорожный кювет», – указали в сообщении.

В результате столкновения семилетний пассажир «Митцубиси» скончался от полученных травм. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 143, комментариев: 0
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