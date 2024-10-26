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​Один из лицеев ХМАО объявил о карантине

В Нижневартовске учеников лицея №1 отправили на дистанционное обучение

​Один из лицеев ХМАО объявил о карантине
Фото: freepik.com

Лицей №1 имени Александра Пушкина в Нижневартовске перешел на дистанционное обучение. Учреждение объявило о карантине прямо перед каникулами. Об этом сообщил директор учебного заведения Эдмонд Игошин в своих соцсетях.

«Наш Лицей вынужденно ушел на дистант. И, сегодня, хочу поблагодарить классных руководителей и лицеистов, которые оставили свои классные кабинеты в классном состоянии», – написал он.

Ранее мы писали о том, что в Югре на дистанционное обучение перешли 18 школ, 36 классов и один колледж. Причина этому – эпидемия гриппа и ОРВИ.


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26 октября в 10:13, просмотров: 671, комментариев: 0
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