В Нижневартовске учеников лицея №1 отправили на дистанционное обучение

Лицей №1 имени Александра Пушкина в Нижневартовске перешел на дистанционное обучение. Учреждение объявило о карантине прямо перед каникулами. Об этом сообщил директор учебного заведения Эдмонд Игошин в своих соцсетях.

«Наш Лицей вынужденно ушел на дистант. И, сегодня, хочу поблагодарить классных руководителей и лицеистов, которые оставили свои классные кабинеты в классном состоянии», – написал он.

Ранее мы писали о том, что в Югре на дистанционное обучение перешли 18 школ, 36 классов и один колледж. Причина этому – эпидемия гриппа и ОРВИ.