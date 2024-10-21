Подростки Нижневартовска рискуют жизнью, катаясь на автобусах «зайцем»

В Нижневартовске подростки увлекаются опасным развлечением – «зацепингом». Они хватаются за автобусные выступы и едут «зайцем», сообщает «Вестник Сургутского района» со ссылкой на городскую госавтоинспекцию.

Транспортная компания «Домтрансавто» уже зафиксировала такой случай – подросток зацепился за автобус, следующий маршрутом №4. Специалисты подчеркивают: это не только противозаконно, но и смертельно опасно.

«Госавтоинспекция отмечает, что катание на автобусе или ином транспортном средстве (снаружи) – опасное увлечение, которое может привести к трагедии. Водитель транспортного средства в любой момент может остановиться и лицо, подвергающее себя такой опасности, может сорваться и оказаться под колесами движущегося следом автомобиля», – рассказали в телеграмм-канале «Госавтоинспекция г. Нижневартовска».

Такие действия не только представляют опасность для жизни и здоровья, но и нарушают ПДД.