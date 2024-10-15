В Нижневартовске обсудили детскую жестокость

Подростки Нижневартовска стали чаще нарушать закон. За девять месяцев 2024 года в городе рассмотрели 395 административных материалов, составленных в отношении несовершеннолетних. Это на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали в БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница».

«Уровень агрессивности детей меняется в большей или меньшей степени в зависимости от ситуации, но иногда агрессивность принимает устойчивые формы. Дети лишь копируют поведение взрослых, взрослого общества, просто более прямолинейно и жестоко», − отметила в своем докладе во время круглого стола «Большая жестокость маленьких людей» врач-психиатр БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» Марина Духина.

Как борются с подростковой преступностью в ХМАО − в обзоре siapress.ru.