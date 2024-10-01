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Вартовчанин получил компенсацию за разрыв промежности на рабочем месте

Вахтовик из Нижневартовска отсудил 700 тыс рублей за тяжелую травму на рабочем месте

Вартовчанин получил компенсацию за разрыв промежности на рабочем месте
Фото: ru.freepik.com

53-летний машинист из Нижневартовска добился компенсации за серьезную травму, полученную во время работы, сообщает NEFT.

Мужчина пострадал, когда попытался исправить намотку троса на канатоукладчике. В этот момент другой сотрудник привел механизм в движение, и мужчину затянуло, что привело к разрыву лонного сочленения. В результате тяжелой травмы, пострадавший утратил трудоспособность на 70% и получил инвалидность второй группы.

Суд признал нефтесервисную компанию «КапРемСервис» ответственным за инцидент и обязал выплатить работнику компенсацию в размере 700 тыс рублей.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 330, комментариев: 0
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            [0]=>
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              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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        }
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          [0]=>
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            [0]=>
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              bool(true)
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        }
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        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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    }
  }
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