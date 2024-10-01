Испорченные фрукты дали детям в школьной столовой Нижневартовска

В школьной столовой Нижневартовска детям выдали гнилые мандарины. Информация об этом появилась в телеграм-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Эти апельсины из второй школы», – сообщают в источнике.

Ранее Роспотребнадзор по ХМАО доложил о многочисленных жалобах родителей Нижневартовска на качество питания в образовательных учреждениях. В некоторых школах дети не получали бесплатное питание, а в других – только булочку и мандарин.

Ответственным за организацию горячего питания в текущем учебном году стало ООО «Азбука питания». Специалисты Роспотребнадзора совместно с прокуратурой провели проверку в 23 школах и выявили серьезные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов.