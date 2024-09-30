Вартовчанин за два месяца перевел злоумышленнику около 30 млн рублей

38-летний житель Нижневартовска установил своеобразный антирекорд, оформив кредиты на сумму 27 033 500 рублей в попытке инвестировать деньги, сообщает Полиция Югры.

«Два месяца он инвестировал кредитные деньги. Желая высоких доходов от процентов, он оформил на свое имя четыре кредита, в тайне от жены оформил на ее имя кредит и убедил своих друзей, знакомых и родственников также оформить для него кредиты. В общей сумме набралось 27 033 500 рублей», – передают в источнике.

Как только деньги были переданы финансовому консультанту, тот исчез, оставив инвестора ни с чем.