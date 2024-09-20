​Новая котельная в Нижневартовске успешно вошла в первый отопительный сезон

Отопительный сезон 2024-2025 станет первым в работе новой газовой котельной. Один из самых современных и энергоэффективных объектов теплосетевой инфраструктуры Югры построен в Нижневартовске по трёхстороннему концессионному соглашению между округом, городом и инвестором - компанией «Горэлектросеть».

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы завершились в конце прошлого года. Весной энергетики включили объект в перечень Ростехнадзора и оформили разрешительную документацию на его эксплуатацию. После получения постановления о старте отопительного сезона в котельной включили автоматическую систему розжига котлов, наладили гидравлический режим и довели температуру теплоносителя до необходимых значений. Открыли запорную арматуру на трубопроводах распределительной системы глава города Дмитрий Кощенко и генеральный директор компании-концессионера «Горэлектросеть» Юрий Елин. Тем самым они запустили тепло от котельной в общегородскую сеть.

«Ввод котельной решает сразу несколько задач — полностью обеспечивает семь новых микрорайонов теплом и горячей водой, разгружает уже существующие городские котельные и обеспечивает централизованную систему теплоснабжения резервным источником на случай нештатной ситуации. Реализация этого проекта – пример результативного трехстороннего сотрудничества нашего города, округа и частного бизнеса. Инвестиции концессионера в развитие и модернизацию коммунальных систем повышают надежность ресурсоснабжения Нижневартовска, улучшают качество жизни жителей», - отметил глава города.

Современное и высокотехнологичное оборудование газовой котельной рассчитано на длительную эксплуатацию, ближайшие 20 лет капитальный ремонт ему не понадобится. Теплоноситель здесь генерируют 3 современных водогрейных котла отечественного производства «Поликрафт» общей мощностью 45 Гк в час, в проекте предусмотрена возможность установки еще 3 котлов аналогичной мощности. Новый теплоснабжающий источник полностью автоматизирован и не требует постоянного присутствия персонала. Строительство котельной компания-концессионер «Горэлектросеть» выполнила за четыре года (2019-2023), стоимость работ составила 654 млн рублей.

«По концессионному соглашению мы поэтапно модернизируем коммунальную инфраструктуру города, усиливаем его энергетическую безопасность и создаем задел для дальнейшего развития. Мощность котельной квартала В-5 рассчитана как на существующие микрорайоны восточного планировочного района, так и на строящиеся 32 и 33 микрорайоны и новый спортивный комплекс», - отметил генеральный директор компании «Горэлектросеть» Юрий Елин.