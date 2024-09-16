В Нижневартовске начался отопительный сезон

Сегодня, 16 сентября, в Нижневартовске началась постепенная подача тепла в дома местных жителей. Постановление о начале отопительного сезона подписал глава муниципалитета Дмитрий Кощенко. Об этом говорится на официальном сайте органов местного самоуправления.

«Постановление администрации города от 13.09.2024 года №795 «О начале отопительного периода 2024-2025 годов» подписал глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Напомним, подача тепла в социальные объекты осуществлялась по заявкам руководителей. По информации АО «Горэлектросеть», сейчас к централизованной системе теплоснабжения подключены более 140 учреждений, в том числе школы и детские сады», ‒ указали в сообщении.

По словам департамента ЖКХ администрации Нижневартовска, все запланированные мероприятия по подготовке города к осенне-зимнему периоду проведены. Однако, подача тепла будет осуществляться постепенно.