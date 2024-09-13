В Нижневартовском районе столкнулись два легковых автомобиля

Вчера, 12 сентября, на автодороге «Нижневартовск ‒ Излучинск» столкнулись две легковушки. По предварительным данным, 66-летний водитель «Ford» при развороте врезался в «Subaru», который от удара съехал в кювет, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«12 сентября около 12:35 на 10 км автодороги «Нижневартовск ‒ Излучинск» в Нижневартовском районе 66-летний водитель «Ford», по предварительным данным, при развороте от правого края проезжей части, не предоставил преимущество и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении «Subaru», который от удара совершил съезд на левую обочину с последующим опрокидыванием в кювет», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадал 19-летний водитель «Subaru».

За сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.