Депобр Югры выразил соболезнования родителям умершего в школе ребенка

Департамент образования ХМАО выступил с заявлением о трагическом инциденте в школе №17 Нижневартовска. Чиновники подтвердили информацию о смерти школьника. Несовершеннолетнего нашли без сознания, сообщает ведомство в своих соцсетях.

«По информации департамента образования администрации города Нижневартовска 5 сентября 2024 года в одной из школ города обнаружен несовершеннолетний в бессознательном состоянии. Работниками школы вызвана бригада скорой помощи. Правоохранительными органами устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Причина смерти будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы», – указали в сообщении.

В департаменте выразили искренние соболезнования родным и близким мальчика, а также добавили, что какие-либо домыслы, не подтвержденные фактами, о смерти ученика неуместны.