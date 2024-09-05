Спасатели Югры нашли в тайге пропавшую женщину

Накануне в Нижневартовском районе спасатели зонального поисково-спасательного отряда КУ «Центроспас-Югория» нашли пропавшую югорчанку. Как оказалось, женщина 1956 года рождения заблудилась в лесном массиве, сообщает пресс-служба учреждения.

«Прибыв к месту вызова, спасательный отряд определил район поиска, пешим порядком направившись в глубь леса, через два километра лесного массива обнаружили женщину 1956 года рождения», – указали в сообщении.

Пострадавшей хотели оказать медицинскую помощь, однако она от нее отказалась.

Ранее мы писали о том, что спасатели «Центроспас-Югория» нашли в лесу двух женщин. Их вывели из массива с помощью звуковых сигналов.