Новое направление: «Красавиа» свяжет Красноярск и Нижневартовск

Авиакомпания «Красавиа», принадлежащая Красноярскому краю, запустит прямые рейсы между Красноярском и Нижневартовском в осенне-зимний период. Первый полет по новому маршруту запланирован на ноябрь, а регулярные рейсы будут выполняться раз в неделю, пишет ТАСС.

Продажа билетов на этот маршрут уже стартовала, минимальная стоимость от 6 120 рублей за перелет в одну сторону. Время в пути между Красноярском и Нижневартовском составит 3 часа 20 минут. Сейчас прямых рейсов между этими городами нет, поэтому новый рейс «Красавиа» предоставит жителям возможность более удобного сообщения.