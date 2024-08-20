Пьяная женщина за рулем устроила аварию в Нижневартовске

В Нижневартовске в ночь с 19 на 20 августа произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Женщина на автомобиле Kia врезалась в дерево около торгового центра на улице Мира. Очевидцы, подбежавшие на помощь, заметили признаки опьянения у автомобилистки и вызвали полицию.

«Прибывшие на место происшествия госавтоинспекторы предложили женщине 1977 года рождения пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако она отказалась», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На женщину составили административный протокол, ее автомобиль эвакуировали на специализированную стоянку. Нарушительнице грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.