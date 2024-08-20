Врачи Нижневартовской психоневрологической больницы спасли мужчину, отравившегося мухоморами

В Нижневартовске мужчина отравился после того, как съел мухоморы. Его пришлось госпитализировать в психоневрологическую больницу. В учреждении сообщили, что пациент проявлял признаки психомоторного возбуждения. Это представляло опасность как для него самого, так и для окружающих.

«Мы оперативно промыли желудок, провели антидотную терапию, купировали психомоторное возбуждение и назначили лечение. В данном случае обошлось без осложнений, пациент переведен в наркологическое отделение для дальнейшего лечения и наблюдения. Его состояние удовлетворительное, и мы ожидаем скорую выписку», – поделился заведующий отделением, врач-анестезиолог-реаниматолог Руслан Работин.

Медики предупреждают, что употребление мухоморов и других ядовитых грибов не только повышает риск отравления, но и может вызвать серьезные последствия: психические расстройства, повреждение внутренних органов и даже смерть.