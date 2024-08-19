Экипаж ДПС спас мужчину с инсультом на трассе в Югре

Автоинспекторы Нижневартовского района оказали помощь мужчине с подозрением на инсульт. Это спасло его жизнь, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.

Инцидент произошел 16 августа на 204 км автодороги «Сургут – Нижневартовск». Экипаж ДПС в составе лейтенанта полиции Кирилла Галихина и лейтенанта полиции Евгения Подило остановил автомобиль Lada. При проверке документов сотрудники полиции заметили мужчину на переднем пассажирском сиденье, который выглядел плохо и жаловался на онемение лица и руки.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и, включив проблесковые маяки и специальные звуковые сигналы, сопроводили больного до больницы Мегиона. Врачи оказали мужчине квалифицированную помощь.