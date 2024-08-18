На трассе в Югре столкнулись три автомобиля: пострадали женщина и подросток

В ХМАО накануне, 17 августа, на 206-м километре трассы «Сургут – Нижневартовск» произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, один из которых загорелся. В аварии пострадали двое – 43-летняя женщина и 13-летний ребенок, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Предварительно установлено, что 54-летний водитель Ниссан X-TRAIL, двигаясь в сторону Сургута, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115», который пытался повернуть налево. От удара «ВАЗ» вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Мицубиси L200, за рулем которого находился 44-летний водитель.

В результате столкновения «ВАЗ 2115» загорелся, но пожарные быстро прибыли на место и потушили огонь. Женщина и ребенок, находившиеся в автомобиле, были доставлены в больницу с травмами.