ДТП с двумя пострадавшими в Нижневартовске устроила девушка на «Toyota Corolla»

Накануне, 15 августа, на Интернациональной улице города Нижневартовск 25-летняя девушка на «Toyota Corolla» не уступила дорогу и спровоцировала ДТП со встречным автомобилем «Toyota Land Cruiser». Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«15 августа 2024 года около 07:55 на улице Интернациональная в городе Нижневартовск, 25-летняя девушка, управляя «Toyota Corolla», по предварительным данным, при осуществлении маневра «поворот налево» вне перекрестка, не предоставила преимущество в движении и допустила столкновение со встречным автомобилем «Toyota Land Cruiser», – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали виновница аварии и ее 24-летний пассажир.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали одно ДТП, в котором два человека получили травмы.