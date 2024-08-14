В Нижневартовске трехлетний ребенок едва не упал с 8-го этажа

Житель Нижневартовска спас трехлетнего ребенка, который оказался на подоконнике 8-го этажа. Мальчика оставили одного в запертой квартире. Он почти 20 минут сидел на краю подоконника и бросал свои игрушки вниз. Соседи, заметив это, вызвали полицию и пытались убедить малыша вернуться внутрь квартиры.

Полицейским помог местный житель Аман Батырбеков, которого спустили на веревке с девятого этажа. Попав в квартиру, он обнаружил, что ребенок находится там один. Родители привязали его за ногу веревкой к мебели и ушли. Когда мать мальчика нашли, она заявила, что покинула квартиру ненадолго.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и решается вопрос о привлечении гражданки к установленной законом ответственности», - уточнили в полиции.