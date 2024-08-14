На комплексный ремонт дворов Нижневартовска выделили более 100 миллионов рублей

В Нижневартовске в рамках ежегодного «Марафона благоустройства» проведут ремонт территории, на которой два года назад произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме на улице Мира, 6А. Об этом сообщает городская администрация.

Помимо этого, также запланировано обновить участки возле восьми домов на улицах Мира, 4, 6, 2А, 4А, Северная, 60, Нефтяников, 64, Пионерская, 9 и 11. Власти Нижневартовска в процессе ремонта учитывают пожелания местных жителей.

«В этом году на преображение придомовых участков выделено 106,6 млн рублей. Таким образом, первоначально планируемые в проекте бюджета города денежные средства увеличены более чем на 40 млн рублей», − отметила начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ администрации города Дарья Самохина.

Напомним, что в 2022 году в жилом доме Нижневартовска произошла трагедия, унесшая жизни десяти человек. Причиной стал газовый баллон, который взорвался из-за неправильных условий хранения. Более подробно – в нашей «горячей теме».