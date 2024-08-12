Прокуратура обнаружила пропажу миллионов при рекультивации мусорного полигона в Нижневартовске

В Нижневартовске прокуратура совместно с ФСБ и Счетной палатой проверила выполнение контракта по рекультивации полигона для отходов в рамках нацпроекта «Экология». Выяснилось, что часть выполненных работ не соответствовала требованиям проектной документации, некоторые работы фактически не были выполнены, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«В результате незаконных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 19 млн рублей», - уточнили в пресс-службе.

Прокуратура направила материалы проверки в СК. В отношении начальника управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.