Следователи ХМАО начали проверку по факту гибели рабочего

Вчера, 9 августа, в Нижневартовске в районе пересечения улиц Ленина и Героев Самотлора погиб рабочий. По предварительным данным, он разбился, упав с 12 этажа строящегося дома, сообщает СК РФ по ХМАО.

«По данному факту следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», – говорится в сообщении.

Сейчас следственный отдел устанавливает обстоятельства и причины происшествия. После проверки они принят процессуальное решение.