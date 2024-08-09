В аэропорту Нижневартовска обновляют технопарк: прибыли новые перронные автобусы

В международный аэропорт Нижневартовска поступила новая аэродромная техника, в том числе перронные автобусы, топливозаправщики и автоцистерна. Оборудование закупила компания «Нижневартовск Аэро», которая отвечает за управление аэропортовой деятельностью. В ближайшее время ожидается поставка дополнительной техники, включая тягач, снегоуборочную и вакуумно-уборочную машины, сообщает телеграм-канал «Транспортный цех | Югра».

По словам представителей группы компаний «Аэрофьюэлз», к которой принадлежит ООО «Нижневартовск Аэро», в 2024 году начались масштабные работы по техническому перевооружению аэропорта и прилегающей инфраструктуры. «По предварительным расчетам, комплексная модернизация аэропорта, которая продлится два года, позволит существенно увеличить пассажиропоток и привлечь новых перевозчиков в аэропорт и, в целом, в регион», - уточнили в компании.

Реконструкция аэропорта Нижневартовска началась в 2023 году и продолжится до 2026 года. В рамках проекта планируется обновление терминалов для внутренних и международных рейсов.