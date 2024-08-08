В единственном ДТП за сутки получил травмы житель Нижневартовского района

Накануне ночью, 7 августа, на автодороге «Нижневартовск − Радужный» водитель съехал с дороги в левый кювет из-за того, что не справился с управлением. В итоге 37-летний мужчина врезался в дерево, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 01:30 на 118 км автодороги «Нижневартовск − Радужный» в Нижневартовском районе, 37-летний водитель «Hyundai», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в левый кювет с наездом на дерево. В последствии произошло возгорание транспортного средства», − говорится в сообщении.

В результате аварии водитель получил травмы.

Это единственное зарегистрированное ДТП за сутки в Югре.