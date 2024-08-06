Нижневартовские врачи спасли пациента от удушья

В БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» поступил 31-летний мужчина с затруднительным дыханием и ощущением клокотания в груди. При обследовании врачи отделения реанимации и пульмонологии выявили у пациента признаки острого токсического отека легких и нейропатии, сообщает Депздрав Югры.

«На снимках компьютерной томографии были обнаружены двусторонние изменения в легких. Признаков пневмонии не наблюдалось, а вот описание пациентом чувства клокотания в груди − один из сигналов отека легких. Затем у него все сильнее нарастала дыхательная недостаточность, он стал кислородозависим и был переведен на ИВЛ», − рассказала заведующая отделением пульмонологии Ирина Семенюк.

Врачи назначили пациенту массивную антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. Спустя пару суток мужчина стал чувствовать себя лучше и начал самостоятельно дышать. Сейчас его жизни ничего не угрожает.