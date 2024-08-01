В Нижневартовске задержали работниц «массажного салона» за проституцию

В Нижневартовске в одном из жилых домов на улице Нефтяников под видом массажного салона оказывались услуги интимного характера. Информация об этом сначала появилась в соцсетях, а проверка правоохранителей ее подтвердила, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Стражи порядка задержали гражданок, причастных к совершению противоправного деяния. Установлено, что задержанные для поиска клиентов распространяли информацию об оказываемых услугах через мессенджер и интернет-сайт», - сказано в сообщении.

Полицейские составили административный материал по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тысяч рублей.