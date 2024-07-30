В Нижневартовске пройдет дезинфекция подтопленных территорий

В Нижневартовске проведут дезинфекцию территорий, пострадавших в результате паводка. Работы пройдут до 15 октября, сообщил глава города Дмитрий Кощенко.

«Заключен договор с «Центром гигиены и эпидемиологии ХМАО-Югры в г. Нижневартовске» на проведение в зоне затопления (после схода воды) дезинфекции, дезинсекции и дератизации территорий. Работы будут проводится с момента подачи согласия собственников территорий до 15 октября 2024 года», - написал Кощенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что вода продолжает отступать, за сутки - минус 16 см. Подтопленными остаются территории 17 садоводческих товариществ. Специалисты продолжают мониторинг паводковой ситуации. Людям, чье единственное жилье пострадало от паводка, оказывают помощь.