Прокуратура проверит инцидент с издевательством над школьником в Нижневартовске

В Нижневартовске школьники решили снять видео, где издеваются над сверстником. Сначала дети, громко матерясь, ставят мальчика на колени и заставляют извиняться, а после дают ему пощечины. Ролик с инцидентом начали распространять в соцсетях. Прокуратура ХМАО начала проверку по произошедшему.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних», − сообщает ведомство.

В настоящий момент выясняются обстоятельства и участники происшествия. После проверки при наличии оснований будут приняты меры.