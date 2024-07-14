Ребенок наткнулся на гвоздь на детской площадке в Нижневартовске

В Нижневартовске следователи проводят проверку по сообщению о травмировании ребенка на детской площадке. Об этом говорится в телеграм-канале регионального СУ СКР по ХМАО.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что на детской площадке по улице Дзержинского города Нижневартовска ребенок наткнулся на длинный гвоздь, который на несколько сантиметров вошел в ногу в области колена», - сказано в сообщении.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за содержание и обслуживание детской площадки. По результатам проверки примут процессуальное решение.