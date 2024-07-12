В Нижневартовске отменили режим ЧС, введенный из-за паводка

В Нижневартовске отменили режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за наводнения. Соответствующие уведомления поступили горожанам на телефоны.

«С 8 часов 12 июля режим функционирования „Чрезвычайная ситуация“ отменен. Действует режим функционирования „Повышенная готовность“», — сказано в уведомлении.

Всего в Нижневартовске за время паводка затопило больше двух тысяч приусадебных участков и свыше тысячи дачных домов.

Уровень воды в Оби на утро 13 июля составил 966 см. Максимальной отметки в 981 см он достиг в начале июля, после начал снижаться.