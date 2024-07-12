В Нижневартовске осудили директора компании за попытку скрыть повреждение трубопровода через взятку

Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора ООО «Строй и К». Он признан виновным в даче взятки в значительном размере, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

В суде установлено, что компания «Строй и К» очищала трассу магистрального нефтепровода от растительности на территории нефтегазодобывающего предприятия АО «Транснефть-Сибирь». При выполнении работ сотрудник предприятия повредил магистральный трубопровод.

«Подсудимый в октябре 2022 года предложил должностным лицам АО «Транснефть-Сибирь», а в дальнейшем передал одному из них незаконное вознаграждение в виде кустореза стоимостью свыше 71 тыс. рублей за сокрытие факта повреждения работником подрядной организации нефтепровода и бездействие по наложению штрафных санкций», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил директора компании к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Также ООО «Строй и К» назначен штраф в размере 500 тысяч рублей с конфискацией кустореза.

Уголовное дело в отношении должностных лиц АО «Транснефть-Сибирь» находится на рассмотрении в суде.