Прокуратура добилась компенсации морального вреда для пострадавшей в детском саду девочки

В Нижневартовске детский сад заплатит компенсацию получившей травму воспитаннице. Такое решение вынес суд по иску городской прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Двухлетняя девочка упала со стула в игровой зоне детского сада и получила травму, которую оценили как вред здоровью средней тяжести.

Прокурор Нижневартовска внес директору детского сада представление с требованием устранить нарушения законодательства, касающиеся безопасности детей. Также он подал иск в суд с требованием возместить ребенку моральный ущерб. Суд постановил взыскать с детского сада «Светлячок» 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.