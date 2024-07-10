Два человека пострадали в ДТП на автодороге «Сургут-Нижневартовск»

Накануне, 9 июля, на автодороге «Сургут-Нижневартовск» произошла авария на перекрестке. Виновник ДТП не предоставил преимущество в движении и спровоцировал столкновение с другим автомобилем, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 16:25 на 215 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» в городе Нижневартовск, 32-летний водитель «Mitsubishi», по предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Mazda», который осуществлял движение по зеленому сигналу светофора», — говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Mitsubishi и пассажирка Mazda получили травмы.

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых пятеро человек пострадали, в том числе один несовершеннолетний.