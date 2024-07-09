Вартовчанин покончил с собой в торговом центре «North star sky»

Накануне вечером, 8 июля, в Нижневартовске 43-летний мужчина покончил с собой в торговом центре «North star sky». Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, а далее жуткие кадры распространились в соцсетях. По предварительной информации, местный житель находился в отделе, где продают кухонную утварь, в том числе ножи.

«Мужчина 1981 года рождения, зашел в торговый центр и совершил суицид», – передал «Вестнику» источник в силовых структурах.

В настоящий момент ситуацию проверяют в следственном комитете. Однако официального комментария ведомство пока что не дает.