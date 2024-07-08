Дело о смерти жителя Нижневартовска после визита к стоматологу взял на контроль Бастрыкин

Жительница Нижневартовска продолжает добиваться правды из-за несогласия с ходом расследования дела о смерти ее сына после визита к стоматологу. В августе 2021 года 18-летний парень обратился в клинику, где ему удалили зуб. Однако после этого состояние молодого человека ухудшилось − в сентябре того же года он скончался. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Викторовичу Мокшину и руководству ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» принять меры к ускорению производства судебной экспертизы и завершению расследования соответственно, о чем представить доклады», − говорится в публикации.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.