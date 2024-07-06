Жители Нижневартовска выступили против строительства храма

Жители Нижневартовска протестуют против планов строительства храма в микрорайоне 8а. Основные опасения местных жителей связаны с возможными проблемами при подключении храма к водопроводу и системам отопления. По их мнению, это может повлиять на нормальное функционирование коммуникаций. Горожане также беспокоятся о том, что звон колоколов может нарушить спокойствие жильцов микрорайона, пишет Muksun.fm.

На собрании жители предложили альтернативные варианты использования участка, на котором планируется строительство храма. Они высказали предложения о создании парка аттракционов или благоустройстве зоны для пешеходных прогулок.

Представители Ханты-Мансийской епархии и администрации Нижневартовска воздержались от комментариев по поводу выступления горожан.