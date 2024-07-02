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​В Югре затопило свыше 2,5 тысячи участков и более 830 домов

В ХМАО число затопленных в ходе паводка участков превысило 2,5 тысячи

​В Югре затопило свыше 2,5 тысячи участков и более 830 домов
Фото: телеграм-канал "МЧС Югры"

В Югре за минувшие сутки затопило более 130 участков и 160 дач. Общее число затопленных в ходе паводка участков превысило 2,5 тыс., дачных домов - 830, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

«На территории автономного округа затоплено 2 532 приусадебных участка, 834 дачных дома в садовых товариществах городов Нижневартовск, Лангепас, Мегион, населенных пунктах Саранпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснина Нижневартовского района», - говорится в сообщении.

Уровень воды в реке Обь в окрестностях Нижневартовске за последние сутки не изменился. Со вчерашнего дня он составляет 981 см, что на 1 см выше опасной отметки. В этом случае возможно подтопление почти 1 тыс. строений, в которых суммарно проживают около 3 тыс. человек, предупреждали ранее спасатели.

В Нижневартовске из-за паводка накануне, 1 июля, ввели режим чрезвычайной ситуации. По оценке специалистов, это позволит привлечь дополнительные силы и средства на ликвидацию последствий половодья.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 261, комментариев: 0
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