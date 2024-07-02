Рентгенхирурги извлекли отломившийся катетер из сердца вартовчанки

К врачам БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» поступила пациентка с миграцией венозной портсистемы. Во время обследования медики обнаружили у пациентки в правом предсердие 12-сантиметровый отломившийся катетер, сообщает Депздрав ХМАО.

«Через небольшое пункционное отверстие в яремной вене мы ввели инструмент, снабженный петлей-ловушкой, и с его помощью аккуратно захватили и извлекли отломившуюся часть катетера», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Станислав Пелевин.

Операция прошла успешно. Сейчас жизни пациентки ничего не угрожает.

Венозная портсистема — это устройство, которое устанавливают для удобного введения лекарственных препаратов, например, при длительных курсах химиотерапии.