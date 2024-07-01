Режим повышенной готовности установили в Нижневартовске из-за паводка

В Нижневартовске ввели режим повышенной готовности из-за повышения уровня воды в Оби до опасной отметки. Соответствующее постановление подписал мэр Дмитрий Кощенко.

«Постановление администрации города «О ликвидации последствий чрезвычайной ситуации муниципального характера на территории города Нижневартовска» подписал глава города Дмитрий Кощенко. Границами зоны ЧС определены территории садово-огороднических товариществ, расположенных в пойме реки Оби в районе РЭБ флота и Старого Вартовска», - сообщает пресс-служба администрации города.

По оценке специалистов, это позволит привлечь дополнительные силы и средства на ликвидацию последствий ЧС. Также решено усилить работу аварийно-спасательной службы. В районе РЭБ флота и Старом Вартовске круглосуточно работают два поста оперативного реагирования для оказания помощи и для информирования людей. Для населения организована доставка по заявкам продуктов питания и медикаментов. Также по заявкам председателей СОНТов продолжается подвоз песка и мешков.

В Нижневартовске с 12 мая действует режим повышенной готовности. За последние сутки уровень воды в Оби поднялся на 3 см и достиг 981 см. Для мониторинга обстановки применяются беспилотные авиационные системы.