Мошенники подделали аккаунт главы Нижневартовска в Телеграме

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко вновь попал в поле зрения мошенников. В мессенджерах появились фейковые аккаунты градоначальника, откуда вартовчанам поступают сообщения и звонки.

«Благодарю вас за то, что присылаете скриншоты фейковых номеров и сообщений, сообщаете о подозрительных звонках. Оставаясь бдительными, вы помогаете оперативно разоблачить злоумышленников, не даете им шанса обмануть граждан ради собственной выгоды», - написал Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Он призвал блокировать подозрительные аккаунты и телефонные номера, с которых могут поступать звонки и сообщения.

Ранее мошенники уже рассылали в мессенджерах сообщения от имени мэра Нижневартовска. Фейковые аккаунты также появлялись у экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой, бывшего главы Сургута Андрея Филатова и председателя думы Сургута Максима Слепова.