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Вартовчан предупредили об опасной болезни, способной убить человека

Вартовчан предупредили об опасной болезни, которую переносят насекомые и грызуны

Вартовчан предупредили об опасной болезни, способной убить человека
Фото: ru.freepik.com

Медики Нижневартовска просят жителей города позаботиться о необходимости профилактики заболеваемости туляремией. При отсутствии диагностики и лечения это заболевание может привести к смерти человека, подчеркивают специалисты.

«Это инфекционное заболевание, при котором поражаются лимфатические узлы, кожные покровы, глаза, кишечник, лёгкие, а также возникает выраженная интоксикация. Разносчики - кровососущие насекомые, а также грызуны»,⁣ - сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

Наибольшему риску инфицирования подвержены дачники и люди, работающие на природе. Эффективной мерой безопасности является вакцинация.

Для борьбы с насекомыми в Нижневартовске провели акарицидную и ларвицидную обработку. Специалисты обработали пришкольные площадки, городской парк Победы, Рябиновый бульвар, городские кладбища, территории объектов здравоохранения и другие общественные места. В целом противоклещевая обработка рассчитана на три этапа, последний завершится в июле. Всего обработают свыше 280 гектаров.

Туляремия очень заразна - восприимчивость людей к ней составляет почти 100%, рассказала «Газете.Ru» врач Ольга Уланкина. Чаще всего болезнь поражает грызунов, но может передаваться с помощью комаров, которые сначала укусили мышь, а потом присосались к человеку.

Туляремия встречается в 65 субъектах РФ. Заражение преимущественно происходит летом в период высокой активности комаров. Внешне отличить инфицированного комара от обычного невозможно. Насторожить должны странные гриппоподобные симптомы через несколько дней после укуса: высокая температура, озноб, головная боль, язвы на месте укуса.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 254, комментариев: 0
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